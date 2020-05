Ex-HSV-Torwart Rost: „Bin sicher, dass die 50+1-Regel fällt“

Hamburg. Vom Fußballgeschäft hat Frank Rost (46) inzwischen etwas Abstand genommen. Seit sieben Jahren betreibt der frühere HSV-Torwart in Rotenburg (Wümme) mit seiner Frau einen Pferdehof, bildet Dressurpferde aus. Doch natürlich beobachtet Rost die Diskussion um den Neustart der Fußball-Bundesliga ganz genau und glaubt, dass sich die Politiker vor allem aus Kalkül für eine Freigabe entschieden hätten, um es sich nicht mit einem Teil ihrer Wähler verscherzen: „Es geht häufig in erster Linie nicht darum, was richtig ist, sondern darum, was mir am meisten nützt.“

Rost: Fußball wird weniger Geld haben

Im täglichen Abendblatt-Podcast HSV – wir reden weiter spricht Rost natürlich auch über die Aufstiegschancen des HSV und die Perspektiven für den Fußball nach Corona. „Ich bin sicher, dass man die 50+1-Regel nicht halten kann und es Club-Eigner gibt, die alles bezahlen.“ Der Ex-Keeper glaubt, dass viele Firmen nicht mehr in der Lage sein werden, Business-Sitze zu kaufen. „Polemisch gesagt: Fußball-Millionäre zu unterstützen und gleichzeitig Leute entlassen, das müssen große Konzerne sehr vorsichtig sein.“