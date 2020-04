DEL-Sprecher: Geisterspiele wären für HSV nicht nur Nachteil

Hamburg. An Arbeit mangelt es Konstantin Krüger in diesen Tagen nicht. Der Mediendirektor der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) hat am Dienstag die erste Ausgabe des neuen Podcasts „Eiskalt auf den Punkt“ veröffentlicht. Im Fokus stand die DEL auch am 10. März, als verkündet wurde, dass der Saisonbetrieb wegen der Coronapandemie abgebrochen wird. „In der Zeit hat auch der Fußball stark auf uns geschaut“, sagt Krüger.

Ex-HSV-Sprecher Konstantin Krüger (40) leitet seit dieser Saison die Unternehmenskommunikation der Deutschen Eishockey-Liga.

Foto: privat

Im Podcast „HSV – wir reden weiter“ spricht der 40 Jahre alte Hamburger über die Reaktion der Deutschen Fußball-Liga, warum für die DEL Geisterspiele keine Option darstellen und warum Partien vor leeren Rängen für den HSV im Kampf um dem sehnlich erwarteten Bundesliga-Aufstieg nicht nur Nachteile hat.