Täglicher-Podcast Hamburg-News: Mann fährt am (!) Zug Richtung Sylt

Heute geht es um einen Mann, der auf eine ungewöhnliche Weise von Hamburg nach Sylt gefahren ist. Weitere Themen: Polizisten werden mit einer Armbrust bedroht, ein Brummton sorgt in Eimsbüttel für Beschwerden – und Rolando Villazon zeigt in der Elbphilharmonie doppelt, was für ein großes Herz er… mehr