Täglicher Podcast Hamburg-News: Lange Wartezeiten am Flughafen

Heute geht es um einen jungen Mann, der offenbar seine Mutter in Blankenese getötet hat. Weitere Themen: Wer verreisen will, sollte zwei Stunden vorher zum Flughafen kommen, zum Amoklauf in Alsterdorf gibt es neue Erkenntnisse – und die Staatsanwaltschaft fordert zwei Jahre Haft auf Bewährung für einen Grünen-Politiker.