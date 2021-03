Hamburg-News: Tschentscher hofft weiter auf „Osterruhe“

Im täglichen News-Podcast des Hamburger Abendblatts erfahren Sie in zehn Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Heute geht es um die sogenannte Osterruhe, die es in Deutschland offiziell nicht geben wird, in Hamburg inoffiziell aber schon. Weitere Themen: Zoll findet Millionen minderwertige Masken, ein Auto wird bei einem Unfall in zwei Teile gerissen – und das Sofitel in der Innenstadt wird abgerissen.