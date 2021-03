Hamburg News: Der Corona-Test kommt mit dem Bus zu Ihnen

Im täglichen News-Podcast des Hamburger Abendblatts erfahren Sie in zehn Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: In unserem täglichen Nachrichten-Podcast erfahren Sie in zehn Minuten, was in der Stadt wichtig ist – und was wichtig wird.

Heute geht es um das aktuelle Infektionsgeschehen in der Stadt, um eine höchst spannende Untersuchung des UKE, wo Mediziner die Krankheitsverläufe von Covid-19 mit denen von Influenza-Patienten verglichen haben, es geht um Busse, in denen sich Harburger und Bergedorfer jetzt auf Corona testen lassen können, um neuen Züge, die die S-Bahn bestellt hat, und es geht um schlechte Nachrichten für viele Bankkunden.