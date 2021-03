Hamburg-News: Wie Hotels im Norden wieder öffnen könnten

Im täglichen News-Podcast des Hamburger Abendblatts erfahren Sie in zehn Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Heute geht es darum, wie Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther Hotels und Restaurants im Norden wieder öffnen will – und wie er Sylt vor dem Coronavirus schützen will. Außerdem geht es um das aktuelle Infektionsgeschehen, eine dramatische Rettungsaktion im Wattenmeer, um eine Bienenseuche in Alsterdorf und um die Gefahr der E-Scooter am Wochenende.