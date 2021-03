Hamburg-News: Ansturm auf die Einkaufszentren

Im täglichen News-Podcast des Hamburger Abendblatts erfahren Sie in zehn Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: In unserem täglichen Nachrichten-Podcast erfahren Sie in zehn Minuten, was in der Stadt wichtig ist – und was wichtig wird.

Heute geht es um den Ansturm auf Läden und Einkaufszentren, die im Hamburger Umland wieder öffnen dürfen. Es geht um das aktuelle Infektionsgeschehen, um die Auswirkungen der Pandemie auf ein großes Hamburger Unternehmen, um unseren ehemaligen Hamburger Bürgermeister, der sich mit markigen Worten beim Thema Impfen positioniert, um die Öffnungen von Museen und Ausstellungen sowie um Erkrankungen, die durch Homeoffice befördert wurden.