Hamburg-News: 20.000 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: In unserem täglichen Nachrichten-Podcast erfahren Sie in zehn Minuten, was in der Stadt wichtig ist – und was wichtig wird.

Heute geht es im News-Podcast des Hamburger Abendblatts um das aktuelle Infektionsgeschehen, um die Position, mit der Bürgermeister Peter Tschentscher in die morgigen Verhandlungen mit der Bundeskanzlerin und den Länderchefs geht, es geht um die Arbeitslosenzahlen für den Monat Februar, um einen Prozess in Folge eines Unfalls mit einem HVV-Bus – und um die Nachwirkungen des Stadtderbys, bei dem der FC St. Pauli am späten Montagabend den HSV erneut geschlagen hat.