Im täglichen News-Podcast des Hamburger Abendblatts erfahren Sie in zehn Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: In unserem täglichen Nachrichten-Podcast erfahren Sie in zehn Minuten, was in der Stadt wichtig ist – und was wichtig wird.

Heute geht es um die Frage, wie gut Hamburgs Firmen ihren Mitarbeitern Homeoffice ermöglichen. Weitere Themen: Ein ehemaliger Bezirksamtsleiter soll Deutschlands Impfstoffproduktion in Schwung bringen, der Überfall auf einen Geldtransporter ist aufgeklärt – und es wird Frühling.