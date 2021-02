Im täglichen News-Podcast des Hamburger Abendblatts erfahren Sie in zehn Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: In unserem täglichen Nachrichten-Podcast erfahren Sie in zehn Minuten, was in der Stadt wichtig ist – und was wichtig wird.

Heute geht es um die Frage, warum Hamburg trotz sinkender Corona-Zahlen gegen Lockerungen des Lockdowns ist. Die anderen Themen: Baumbilanz der Stadt fällt nach langer Zeit wieder positiv aus, Schüler-Zahlen steigen auf Niveau der 70er-Jahre – und ein Dieb ist dümmer als die Polizei erlaubt.