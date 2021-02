Hamburg-News: Gesundheitsämter haben Corona unter Kontrolle

Im täglichen News-Podcast des Hamburger Abendblatts erfahren Sie in zehn Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: In unserem täglichen Nachrichten-Podcast erfahren Sie in zehn Minuten, was in der Stadt wichtig ist – und was wichtig wird.

Heute geht es um Lockerungen des Corona-Lockdowns, die in Hamburg sehr unwahrscheinlich sind – dabei sind die Gesundheitsämter wieder Herr der Lage. Weitere Themen: Eine Kita aus Altona muss komplett in Quarantäne, die Hamburger Tafel bekommt 15.000 Masken geschenkt – und ein 28-Jähriger soll in Hamburg seine Mutter getötet haben.