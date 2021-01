Hamburg-News: Doppelt so viele Termine im Impfzentrum

Im täglichen News-Podcast des Hamburger Abendblatts erfahren Sie in zehn Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: In unserem täglichen Nachrichten-Podcast erfahren Sie in zehn Minuten, was in der Stadt wichtig ist – und was wichtig wird.

Heute geht es um den Hamburger Weltumsegler Boris Herrmann, der bei der Vendée Globe um den Sieg kämpft – und eine besondere Botschaft von Greta Thunberg erhalten hat. Weitere Themen: Im Hamburger Impfzentrum verdoppelt sich die Zahl der Termine, der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit äußert sich zu Schulschließungen – und der HSV startet heute in die Rückrunde der Zweiten Liga.