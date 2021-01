Im täglichen News-Podcast des Hamburger Abendblatts erfahren Sie in zehn Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Heute geht es um die Frage, wie Hamburg den verstorbenen Volksschauspieler Jan Fedder ehren will. Weitere Themen: Die Corona-Wochenbilanz, die neuen Regeln fürs Maskentragen – und ein geheimes Projekt von rund 200 prominenten Hamburgerinnen und Hamburgern.