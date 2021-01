Hamburg-News: Corona-Inzidenz sinkt um fast 30 Prozent

Im täglichen News-Podcast des Hamburger Abendblatts erfahren Sie in zehn Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Heute ziehen wir eine (erfreuliche) Hamburger Corona-Bilanz für die vergangene Woche. Weitere Themen: Die Impf-Verwirrung bei den über 80 Jahre alten Hamburgerinnen und Hamburger ist groß und wird leider groß bleiben, die Bauarbeiten an der Gertigstraße in Winterhude werden verschoben – und der Hamburger Boris Herrmann kämpft um den Sieg bei der Vendee Globe.