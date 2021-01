Hamburg-News: Impfstoff-Produktion bald "bei Hamburg"?

Im täglichen News-Podcast des Hamburger Abendblatts erfahren Sie in zehn Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: In unserem täglichen Nachrichten-Podcast erfahren Sie in zehn Minuten, was in der Stadt wichtig ist – und was wichtig wird.

Heute geht es um die Corona-Inzidenz, die in Hamburg weiter sinkt und die Andeutungen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, die Produktion des Impfstoffes könne "bei Hamburg" verstärkt werden. Außerdem: In der Stadt wurde erstmals die mutierte Virus-Variante aus Südafrika nachgewiesen, viele Fahrschüler müssen lange auf ihre Prüfungen warten – und die Wohnwünsche der Hamburger haben sich verändert.