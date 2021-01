Hamburg-News: Kinder in Kitas - trotz hoher Infektionszahlen

Im täglichen News-Podcast des Hamburger Abendblatts erfahren Sie in zehn Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: In unserem täglichen Nachrichten-Podcast erfahren Sie in zehn Minuten, was in der Stadt wichtig ist – und was wichtig wird.

Heute geht es um die Frage, wie weit die Digitalisierung an Hamburgs Schulen wirklich ist und wie viele Eltern ihre Kinder trotz Lockdown in die Kitas schicken. Weitere Themen: Die Online Marketing Rockstars und das Impfzentrum, Frühlingsdom und Cruise Days abgesagt – und die durch Corona entstehende Arbeitslosigkeit ist bei weitem nicht so schlimm, wie es scheint.