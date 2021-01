Im täglichen News-Podcast des Hamburger Abendblatts erfahren Sie in zehn Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: In unserem täglichen Nachrichten-Podcast erfahren Sie in zehn Minuten, was in der Stadt wichtig ist – und was wichtig wird.

Am Dienstag beginnt das große Impfen in den Messehallen – doch zunächst werden nur rund 500 Termine vergeben. Woran das liegt und wie sich die Infektionslage entwickelt, hören Sie im Podcast!