Hamburg News: Die 200 größten Firmen in der Stadt

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: In unserem täglichen Nachrichten-Podcast erfahren Sie in zehn Minuten, was in der Stadt wichtig ist – und was wichtig wird.

Heute geht es um die 200 größten Firmen in der Stadt und eine exklusive Umfrage des Hamburger Abendblatts zur Stellenentwicklung im kommenden Jahr. Es geht um die Zahl der Neuinfektionen in der Stadt, eine neue große UKE-Studie zu den Folgen einer Corona-Erkrankung, um das Jahr im Rathaus und um den Hackerangriff auf das Hamburger Abendblatt.

( HA )