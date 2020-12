Im täglichen News-Podcast des Hamburger Abendblatts erfahren Sie in zehn Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Heute gibt es gute Nachrichten von Airbus, einem der beiden großen Hamburger Arbeitgeber. Weitere Themen: Hamburg verzichtet auf die Vollstreckung offener Forderungen, Virologe Schmidt-Chanasit mahnt den richtigen Umgang mit Schnelltests an – und aus dem Hansa-Theater gibt es eine kostenlose Weihnachtsshow.