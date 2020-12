Im täglichen News-Podcast des Hamburger Abendblatts erfahren Sie in zehn Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: In unserem täglichen Nachrichten-Podcast erfahren Sie in zehn Minuten, was in der Stadt wichtig ist – und was wichtig wird.

Heute geht es um mögliche schärfere Maßnahmen gegen Corona und was der Hamburger Senat davon hält. Weitere Themen: Glühweinstände müssen geschlossen werden, der Bezirk Mitte führt ein neues Ranking an – und am Hauptbahnhof hat ein Betrunkener Glück.