Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: In unserem täglichen Nachrichten-Podcast erfahren Sie in zehn Minuten, was in der Stadt wichtig ist – und was wichtig wird.

Heute gibt es einen ersten Einblick in Hamburgs Corona-Impfzentrum in den Messehallen. Weitere Themen: Das Robert-Koch-Institut lobt die Stadt, Musicalkonzern Stage muss Stellen abbauen – und das Fundbüro freut sich über unerwartete Einnahmen.