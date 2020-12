Im täglichen News-Podcast des Hamburger Abendblatts erfahren Sie in zehn Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: In unserem täglichen Nachrichten-Podcast erfahren Sie in zehn Minuten, was in der Stadt wichtig ist – und was wichtig wird.

Heute geht es um eine Umfrage zur Impfbereitschaft der Hamburger. Weitere Themen: Die Corona-Zahlen in den Bezirken, der HSV-Trainer ändert seine Strategie und bis zu 300 Händler in der Innenstadt bangen um ihre Zukunft.

( HA )