Hamburg-News: Sieben-Tage-Wert beim RKI unter 100

Im täglichen News-Podcast des Hamburger Abendblatts erfahren Sie in zehn Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: In unserem täglichen Nachrichten-Podcast erfahren Sie in zehn Minuten, was in der Stadt wichtig ist – und was wichtig wird.

Heute ziehen wir eine Bilanz des November-Lockdowns, die für Hamburg deutlich besser ausfällt als für andere Teile Deutschlands. Weitere Themen: Banken setzten ihre Kunden mit Negativzinsen unter Druck, die Bundesrepublik stellt für den Wiederaufbau der Bornplatzsynagoge 63 Millionen Euro zur Verfügung – und auf der Köhlbrandbrücke ging heute Vormittag nichts mehr.