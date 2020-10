Im täglichen News-Podcast des Hamburger Abendblatts erfahren Sie in zehn Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: In unserem Podcast sprechen wir heute erneut – wie soll es anders sein in diesen Zeiten – hauptsächlich über Corona.

Heute geht es um eine unglaubliche Summe, mit der Hamburg gegen die Folgen der Corona-Krise kämpfen will. Außerdem: Die neuen Zahlen, Tim Mälzers klare Ansage an Gastronomen, die sich nicht an Regeln halten – und die nächsten Streiks.