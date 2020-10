Hamburg-News: Wann greifen die Corona-Maßnahmen?

Im täglichen News-Podcast des Hamburger Abendblatts erfahren Sie in zehn Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: In unserem Podcast sprechen wir heute erneut – wie soll es anders sein in diesen Zeiten – hauptsächlich über Corona.

Heute geht es um die Frage, was die weiter steigenden Corona-Zahlen für Hamburg bedeuten – und wann die vom Senat in der vergangenen Woche beschlossenen Maßnahmen greifen. Außerdem: Die Elternkammer fordert weniger Präsenzunterricht an den Schulen, im öffentlichen Dienst wird gestreikt – und bei Blohm&Voss liegt ein ganz besonderes Schiff.