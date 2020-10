Hamburg-News: Corona-Zahlen steigen – mit drastischen Folgen

Im täglichen News-Podcast des Hamburger Abendblatts erfahren Sie in zehn Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: In unserem Podcast sprechen wir heute erneut – wie soll es anders sein in diesen Zeiten – hauptsächlich über Corona.

Heute geht es in unserem Podcast um die nochmals stark gestiegene Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Hamburg, was jetzt drastische Folgen hat.

Es geht um eine Impfstudie, die Hoffnung macht, um ein Hamburger Unternehmen, das erfolgreich Schnelltests entwickelt hat und um den am Montag wieder beginnenden Schulunterricht. Abseits vom Thema Corona beschäftigen wir uns mit Umbauarbeiten im Alsterhaus und mit einer Blockade der Autobahn 1 heute am frühen Morgen.