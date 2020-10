Im täglichen News-Podcast des Hamburger Abendblatts erfahren Sie in zehn Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Täglicher Podcast Hamburg-News: Warum Konzerte in Corona-Zeiten so kurz sind

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: Im täglichen News-Podcast erfahren Sie in zehn Minuten alles, was wichtig ist in Hamburg und dem Norden – und alles, was wichtig wird.

Heute geht es um die erneut stark gestiegenen Neuinfektionen mit dem Coronavirus, um einen kritischen Wert, der den zweiten Tag in Folge in Hamburg klar gerissen wurde, um ein Treffen der Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Bürgermeister Peter Tschentscher und den Verwaltungschefs der anderen größten deutschen Städte. Es geht um die Einschätzung der Lage durch zwei anerkannte, sich aber in Teilen widersprechende Wissenschaftler, um Konzerte beispielsweise in der Elbphilharmonie, die nur noch eine Stunde dauern, und um eine Schranke mitten auf dem Friedhof in Ohlsdorf.

