Hamburg-News: Was Urlauber im Norden jetzt wissen sollten

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: Im täglichen News-Podcast erfahren Sie in zehn Minuten alles, was wichtig ist in Hamburg und dem Norden – und alles, was wichtig wird.

Heute geht es natürlich um die besorgniserregende Entwicklung der Corona-Infektionen und einen kritischen Wert, der erstmals seit April in Hamburg wieder gerissen wurde. Es geht darum, was passiert, wenn das auch in den beiden kommenden Tage passieren wird, um einen Appell der Hamburger Industrie, darum, wie Schleswig-Holstein mit Menschen verfährt, die im Norden Urlaub machen wollen, und um ein Zementwerk, das klimaneutral Beton herstellen will.

