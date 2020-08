Hamburg-News: Ist die historische Sternbrücke zu retten?

Im täglichen News-Podcast des Hamburger Abendblatts erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: ein weiterer Tag, an dem sich vieles – wie soll es in diesen Zeiten anders sein – um das Thema Corona dreht.

Heute geht es um einen Streit, der seit Monaten Stadtplaner, Denkmalschützer und die Deutsche Bahn beschäftigt, um den Arbeitsalltag in großen Hamburger Firmen, wenn die Pandemie erst einmal erfolgreich bekämpft sein wird, um die aktuelle Entwicklung der Corona-Zahlen in Hamburg, um das Testzentrum am Flughafen und um eine langjährige Auseinandersetzung zwischen den großen norddeutschen Häfen.

( HA )