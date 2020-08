Hamburg-News: Krisengespräche im Rathaus

Im täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 10 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Heute geht es um die Entwicklung des Infektionsgeschehens in der Stadt mit erneut vielen neuen Corona-Diagnosen, um den Einzelhandel in der City und in den Stadtteilen, dem es allmählich besser geht, um Krisengespräche mit Hamburger Unternehmern im Rathaus und um ein Festival, das trotz Krise stattfindet.

( HA )