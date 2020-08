Im täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 10 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Täglicher Podcast Hamburg-News: Was Corona mit den Mieten macht

Hamburg. Heute geht es um eine Hamburger Großfamilie, in der sich 18 Personen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Außerdem: So wirkt sich die Pandemie auf die Mieten in Hamburg aus, Hochschulen erhalten Millionen für die Digitalisierung – und Helikopter- sind gar keine schlechte Eltern.

( HA )