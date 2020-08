Im täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 10 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Täglicher Podcast Hamburg-News: Hamburger, fahrt nicht an die See!

Hamburg. Wir haben mit Experten gesprochen, wie sie die Öffnung der Hamburger Schulen am morgigen Donnerstag sehen. Darum geht es heute, und um diese Themen: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther bittet Tagestouristen, am Wochenende nicht an Nord- und Ostsee zu fahren, Blohm + Voss will alle Mitarbeiter auf Corona testen lassen – und Hamburg bekommt ein Fahrradkino.

( HA )