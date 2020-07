Hamburg-News: Was Hamburg gegen Cornern unternimmt

Im täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Heute geht es um die Frage, wie Hamburg das Problem in den Griff bekommen will, dass Tausende junge Leute an Sommerabenden zusammen trinken und feiern, als gäbe es keine Pandemie. Es geht um die Entwicklung des Infektionsgeschehens in Hamburg, um Ärger im Hafen, um einen neuerlichen Rechtsstreit zwischen den Umweltschützern vom BUND, der Stadt und Vattenfall und um ein knappes Gut: leere Bierflaschen.

( HA )