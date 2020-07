Hamburg News: Fuhlsbüttel – jetzt wird getestet

Im täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Heute geht es um Corona-Tests für Urlaubsrückkehrer am Flughafen in Fuhlsbüttel, um die erneut recht hohe Zahl an Neuinfektionen in Hamburg, um ein Abendblatt-Interview, das Wellen schlägt und darum, wie Freizeiteinrichtungen weiterhin unter den Folgen der Pandemie leiden.

