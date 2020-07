Hamburg News: Speicherstadt – kommt eine Brücke geflogen

Im täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Heute geht es um eine Hamburger Firma, die das Fliegen Corona-sicher machen will, um eine Brücke, die am Morgen in einer spektakulären Aktion zwischen zwei Gebäuden in der Speicherstadt eingesetzt wurde, es geht um die Jahresbilanz der Hamburger Feuerwehr und darum, was der SPD-Fraktionschef in der Bürgerschaft, Dirk Kienscherf, in der Innenstadt vorhat.