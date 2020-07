Im täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Täglicher Podcast Hamburg News: Sommerurlaub in der eigenen Stadt

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: ein weiterer Tag, an dem sich vieles – wie soll es in diesen Zeiten anders sein – um das Thema Corona dreht.

Heute geht es darum, wie die Hamburger für Urlaub in der eigenen Stadt begeistert werden sollen, es geht um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Hamburger Taxigewerbe, um Kirschen aus dem Alten Land, die es nicht in den Verkauf in Hamburger Läden schaffen und um den Mann, der Stars wie Lang Lang nach Hamburg holt.