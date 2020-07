Im täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: ein weiterer Tag, an dem sich vieles – wie soll es in diesen Zeiten anders sein – um das Thema Corona dreht.

Heute geht es um Hamburger Kinder und Jugendliche, die in den Sommerferien die Schule besuchen, um den Besuch bei Angehörigen in Alten- und Pflegeheimen in Zeiten von Corona, um den Autohandel, der sich offensichtlich schneller erholt als erwartet und um Subventionsbetrug in Zeiten von Corona.