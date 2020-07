Im täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Täglicher Podcast Hamburg News: Was wird aus der Maskenpflicht?

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: Ein weiterer Tag, an dem es sich auch – wie soll es in diesen Zeiten anders sein – um das Thema Corona dreht.

Heute geht es um die Frage, ob auch in Hamburg die Maskenpflicht fallen könnte, so wie es in Mecklenburg-Vorpommern geplant ist. Außerdem: Alte Häuser stehen vor dem Abriss, die Umweltbehörde warnt vor einer Larve, der HSV hat einen neuen Trainer – und ein 93 Jahre alter Mann soll nach Jugendstrafrecht verurteilt werden.