Im täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Heute geht es im täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts mit Chefredakteur Lars Haider um die Frage, wann Hamburgs Schulen wieder einen halbwegs regulären Betrieb aufnehmen können.

Weitere Themen: Die Erkenntnisse des Hamburger Rechtsmediziners Klaus Püschel über Corona, der Streit um die Zukunft des Fischmarktes in Hamburg, die erste Reisewelle am Hamburger Flughafen – und der HSV in Dresden.