Hamburg-News: Was die Lockerungen für Hamburg bedeuten

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: Ein weiterer Tag, an dem sich fast alles – wie soll es in diesen Zeiten anders sein – um das Thema Corona dreht.

Heute geht es um die in Berlin von der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten verabredeten Lockerungen der Coronamaßnahmen, an die sich Hamburg mehr oder weniger eins zu eins halten will. Außerdem: In der Stadt gibt es einen Ansturm auf Kleingärten, der HSV und der FC St. Pauli trainieren wieder wie früher, Hapag-Lloyd will einen dreistelligen Millionenbetrag sparen – und rechnet mit einem starken Wachstum der Schifffahrt im kommenden Jahr.