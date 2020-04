Im täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Täglicher Podcast Hamburg-News: UKE-Arzt will Öffnung von Kitas und Schulen

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: Ein weiterer Tag, an dem sich fast alles – wie soll es in diesen Zeiten anders sein – um das Thema Corona dreht.

Heute geht es um Ausstiegsszenarien aus den Corona-Maßnahmen, die das Universitätsklinikum Eppendorf vorgestellt hat – und die für eine „natürliche Impfung“ sorgen sollen. Außerdem: Was Hamburg für seine Bürger in Corona-Zeiten tut, und was die drei Eigenschaften sind, die jetzt jeder braucht.