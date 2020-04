Hamburg-News: UKE-Ärzte für Lockerung der Corona-Maßnahmen

Im täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: Ein weiterer Tag, an dem sich alles – wie soll es in diesen Zeiten anders sein – um das Thema Corona dreht.

Heute haben sich gleich zwei hochrangige Mediziner aus dem Universitätsklinikum Eppendorf für eine Lockerung der Maßnahmen in der Coronakrise noch im April ausgesprochen.

Außerdem geht es in unserem Podcast um den Streit um Zweitwohnungen von Hamburgern in Schleswig-Holstein, um Hilfe für Musiker, die nicht auftreten dürfen – und um die erfreuliche Tatsache, dass es inzwischen deutlich mehr an Corona genesene als infizierte Menschen gibt.