Hamburg-News: Niedrige Corona-Zahlen, hohe Bußgelder

Im täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: Ein weiterer Tag, an dem sich alles – wie soll es in diesen Zeiten anders sein – um das Thema Corona dreht.

Heute geht es in unserem Corona-Update um die insgesamt erfreuliche Entwicklung in Hamburg. Nicht so erfreulich ist, dass die Stadt sich gezwungen sind, zum Teil hohe Bußgelder gegen jene zu verhängen, die sich nicht an die neuen Regeln halten. Außerdem haben wir mit dem Intendanten der Elbphilharmonie gesprochen, wie es dort weitergeht.

( HA )