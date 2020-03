Hamburg-News: Coronavirus – Hamburg lenkt ein

Im täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: Montags bis freitags können Sie in Hamburg-News, dem täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts, erfahren, was in der Stadt wichtig ist und wichtig wird. In einer guten Viertelstunde gibt heute der stellvertretende Chefredakteur Stephan Steinlein einen schnellen Nachrichtenüberblick und diskutiert mit Experten über die Themen des Tages.

Koalitionsverhandlungen hin, Machtkampf im HSV her – trotz dieser sehr spannenden Lage überragt ein Thema alles: Und so sprechen wir heute im Podcast auch wieder vor allem über die Corona-Epidemie. Im Dialog mit den Kollegen geht es um Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern und was ein Verbot unter anderem für unsere beiden Zweitligisten, für die großen Konzerthäuser und Bühnen bedeutet, es geht um die Neuerkrankungen und die Folgen der Epidemie für Flughafen und Passagiere. Natürlich sprechen wir aber auch über die Entscheidung der SPD, mit den Grünen über eine neue Rathausregierung zu verhandeln.

( HA )