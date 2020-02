Hamburg-News: Greta Thunberg vor der Wahl

Im täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: Montags bis freitags können Sie in Hamburg-News, dem täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts, erfahren, was in der Stadt wichtig ist und wichtig wird. In einer guten Viertelstunde gibt heute Matthias Iken, stellvertretender Chefredakteur des Abendblatts, einen schnellen Nachrichtenüberblick und diskutiert mit Experten über die Themen des Tages.

Heute sprechen wir über die große Klima-Wahl-Demo, zu der nicht nur viele prominente Politiker, sondern auch Greta Thunberg nach Hamburg gekommen ist. Außerdem haben wir das erste Interview mit der neuen Spitze der Hamburger Handelskammer geführt, blicken auf Zweitliga-Derby und Bürgerschaftswahl voraus – und haben wertvolle Karten-Tipps für Kulturinteressierte.