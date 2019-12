Hamburg-News: Wie ein Jahrzehnt unsere Stadt veränderte

Im täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: Montags bis freitags können Sie in Hamburg-News, dem täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts, erfahren, was in der Stadt wichtig ist und wichtig wird. In einer guten Viertelstunde gibt heute Berndt Röttger, stellvertretender Chefredakteur des Abendblatts, einen schnellen Nachrichtenüberblick und diskutiert mit Experten über die Themen des Tages.

Der letzte Podcast des Jahres ist ein wenig anders: Heute geht es um ganz viele Dinge, die uns im vergangenen Jahr und in den vergangenen Jahren beschäftigt haben: Olaf Scholz, die Handelskammer, die Elbphilharmonie, die Elbvertiefung, Olympia und die Zweite Liga, die Kulturstadt Hamburg und die Wirtschaftsmetropole. Kurz: Es geht um das zu Ende gehende Jahrzehnt in Hamburg.

( HA )