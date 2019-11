Hamburger Ehrenbürger – erst Kirsten Boie, dann Udo?

Im täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: Montags bis freitags können Sie in Hamburg-News, dem täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts, erfahren, was in der Stadt wichtig ist und wichtig wird. In einer Viertelstunde gibt Chefredakteur Lars Haider einen schnellen Nachrichtenüberblick und diskutiert mit Experten über die Themen des Tages.

Heute geht es um Strafen, die Hamburger zahlen müssen, wenn sie ein geliehenes Auto in einem falschen Stadtteil abstellen. Außerdem sprechen wir darüber, was die Chefs großer Hamburger Firmen verdienen und warum Urlaub ab Hamburg richtig teuer werden kann. Und wir feiern ein schönes Jubiläum.

Viel Spaß beim Hören!

( HA )