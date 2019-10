Hamburg-News: Die Wende – bei Bernd Lucke und beim HSV

Im täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: Montags bis freitags können Sie in Hamburg-News, dem täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts, erfahren, was in der Stadt wichtig ist und wichtig wird. In einer Viertelstunde gibt heute Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider einen schnellen Nachrichtenüberblick und diskutiert mit Experten über die Themen des Tages.

Heute sprechen wir über den dritten, und geglückten Versuch von AfD-Gründer Bernd Lucke, eine Vorlesung an der Universität Hamburg zu halten. Außerdem geht es um einen Hamburger Rekord auf dem Arbeitsmarkt, um die seltsame Wende beim HSV – und um eine große Schriftstellerin, die zu Gast in Hamburg ist.