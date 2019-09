Die wichtigsten Hamburg-News des Tages zum Hören

Im täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: Montags bis freitags können Sie in Hamburg-News, dem täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts, erfahren, was in der Stadt wichtig ist und wichtig wird. In einer Viertelstunde gibt der stellvertertende Abendblatt-Chefredakteur Berndt Röttger einen schnellen Nachrichtenüberblick und diskutiert mit Experten über die Themen des Tages.

Heute müssen wir über die große Debatte über große Autos reden, die wir unter anderem in diesem Podcast losgetreten haben. Außerdem geht es um sogenannte DNA-Müslis, um Elterntaxis und um unser aller Stromversorgung.

( HA )